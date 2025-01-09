Kasımpaşa Fenerbahçe spikeri açıklandı

09 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 21:36

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maçta Kadir Sağlam hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Yüksek forma giyemeyecek. Kasımpaşa Fenerbahçe maçını anlatacak spiker de belli oldu.

Fenerbahçe​, Ziraat Türkiye Kupası​'nda yarın Kasımpaşa​ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini, spiker olarak Ömer Saraç anlatacak.

Maçın tüm heyecanını ve teknik detaylarını izleyicilere aktaracak olan Ömer Saraç, sahadaki gelişmeleri ve futbolcuların performanslarını analiz ederek, futbolseverlere kapsamlı bir maç deneyimi sunacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 20.30'da ATV​ kanalından canlı olarak yayınlanacak. ATV, bu önemli kupa maçını Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlerle buluşturacak.

Maç öncesi ve sonrası değerlendirmeler, analizler ve röportajlarla zenginleştirilmiş bir yayın akışı izleyicileri bekliyor.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, yarın akşam saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL YAYINLIYOR?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcı hakemler ise Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok olacak.