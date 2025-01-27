Kasımpaşa Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Gol düellosunda kazanan Kasımpaşa oldu

27 Ocak 2025 23:01 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 23:06

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmada adeta bir gol düellosu yaşandı.

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti!

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti!

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynandı.

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

9 golün kaydedildiği maçta Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.

4 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 25'e yükseltti ve 12. sırada yer aldı.

5 maçta 4. kez yenilen Hatayspor ise 10 puanla ligin sonunda yer aldı.

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Hajradinovic, 39. dakikada Kilama (kendi kalesine), 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Fall ve 76. dakikada Winck yazdı.

Hatayspor'un gollerini ise 16. dakikada Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel ve 45+11 ile 58. dakikalarda Vincent Aboubakar'dan geldi.

Calvo, 9. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.