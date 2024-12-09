Kasımpaşa neden Ziraat Türkiye Kupası'na katılmıyor? TFF duyuru yaptı

09 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama gündeme geldi. Kasımpaşa'nın ZTK'ya katılmayacağının duyurulmasının ardından sebebi de taraftarın dikkatini çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu​ tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa​ Türkiye Kupası​'na katılmayacak.

9 Aralık günü gelen duyuruyla beraber ZTK'ya katılmayacak olan takımlar netleşti.

KASIMPAŞA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI​'NA NEDEN KATILMIYOR?

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa Türkiye Kupası'na katılmayacak.

Açıklama şöyle oldu:

"Kasımpaşa A.Ş., 2024-2025​ sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

KASIMPAŞA ZTK'DA NEDEN YOK?

Kasımpaşa'nın neden ZTK'ya katılmadığına dair açıklama henüz gelmedi. Kulüpten açıklama gelmesinin ardından haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE NEDEN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMIYOR?

Fenerbahçe tarafından herhangi bir açıklama gelmezken iddialara göre FB, Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardaki kazançların oyuncuların maç ücreti ve gidiş - dönüş masraflarını karşılamamasından dolayı katılmayacağı biliniyor.

Çeşitli iddialar konuşulurken kulüpten resmi bir açıklama gelmedi.

TFF, konuyla ilişkin "Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir." duyurusunu yapmıştı.