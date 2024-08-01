Kastamonu'da Ahmet Şahan'ı şehit eden saldırgan, etkisiz hale getirildi

01 Ağustos 2024 18:05 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:06

Kastamonu'da dehşet! Acı haber geldi: Polislerden biri şehit oldu

Kastamonu'da dehşet! Acı haber geldi: Polislerden biri şehit oldu

Bugün Kastamonu'da yaşanan acı olayla ilgili detaylar paylaşıldı. Saat 9.30 sıralarında İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana gelen olayda polis memuru Ahmet Şahan şehit olurken, polis memuru Arif Ay yaralandı.

KASTAMONU'DA ŞEHİT EDİLEN POLİS KİM?

Bugün sabah saatlerinde uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen isim için ihbar gelmesiyle beraber polis ekipleri olay yerine gitti.

2 polis memurunu yaralayan şahıs, etkisiz hale getirilirken vurulan Ahmet Şahan, tüm çabalara rağmen kurturulamadı.

Kastamonu Valiliği konuyla ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

“Alınan bir ihbar üzerine narkotik suçlardan cezaevi firarisi İ.B. adlı şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerimizce şahsın il merkezindeki ikamet adresine bugün saat 9.30 sıralarında operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda firari şahıs tarafından evden açılan ateş sonucu polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, yaralanan görevlilerimiz ivedilikle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef Polis Memuru Ahmet Şahan (38) kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinde Özel Harekat ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari şahsın evde rehin tuttuğu annesi sağ olarak çıkartılmış, firari etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailemize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise olayın ardından şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için taziye mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından şu sözleri yayımladı:

"Kastamonu'da şehit olan kahraman polis memurumuz Ahmet Şahan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

KASTAMONU'DA POLİSİ ŞEHİT EDEN SALDIRGAN YAKALANDI MI SON DAKİKA?

Bugün 09.30'da İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda olan olayda uyuşturucu bağımlısı ve firari olduğu öğrenilen İ.B. isimli şahsın evinde olduğu öğrenildi ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan olay yerine gitti.

Polis memurlarını gören şahıs, pompalı tüfekle açmaya başlarken isabet sonucunda Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı.

Kendisini eve kitlemesinin ardından annesini rehin alan şahıs, 4 saat sonucunda Özel Harekat Polisi devreye girmesiyle beraber öldürülerek etkisiz hale getirildi. 52 yaşındaki anne başarılı şekilde kurtarıldı.