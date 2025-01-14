Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 15 Ocak kar yağışı devam edecek

14 Ocak 2025 15:47 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:54

MGM verilerine göre Kastamonu'da kar yağışı bekleniyordu. Tahmin edilen yağış sonrasında okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrencilerin gözü valiliklerden gelecek olan "Yarın okullar tatil" duyurusuna çevrildi.

Kış aylarına girmemizle beraber ülke genelinde kar​ yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kastamonu​'da artan yağış​ sonrasında çevre karlarla büründü.

Öğrenciler ve veliler ise yarın okul​ tatil​ durumunu araştırmaya başladı.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ YARIN 15 OCAK?

15 Ocak Çarşamba günü Kastamonu'da etkili olması beklenen kar yağışı sonrasında okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin gündemine yerleşti. Şu an için Kastamonu Valiliği tarafından okul tatil duyurusu gelmedi. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek.

Hava şartlarının olumsuzlaşması halinde valilik kararı ile okullarda eğitime ara verilebilir.

KASTAMONU'DA KAR VAR MI 14 OCAK?

14 Ocak Salı günü Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve ilçelerde yağan kar sonrasında etraf beyazlara büründü. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalar yürütürken İl Özel İdaresi ekipleri köylerde, Belediye ekipleri de kent merkezinde tuz ve küreme işlemleri yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kastamonu'da çarşamba günü kar yağışı devam ederken sıcaklıklar 0 ve -1 derecelerde seyir edecek.