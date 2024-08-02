Katalog suçlar arasında çocuk istismarı yer alıyor

02 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

2 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde başlayan erişim engeli tüm dünyada konuşulurken engele sebep olan katalog suçlar da gündemde yer aldı.

KATALOG SUÇLAR NEDİR, NE DEMEK?

BTK'nın kararı ile 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de uygulamaya erişim engeli gelirken intihara yönlendirme, çocuk istismarı, sağlık için tehlikeli olan maddelerin temini gibi maddeler katalog suçlar arasında yer aldı.

BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre katalog suçların kapsamı şöyle:

"5651 sayılı Kanununun 8 inci maddesinde erişimi engellenebilecek suçları katalog halinde saymıştır. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Bunlar:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yonlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226)

6) Fuhuş (madde 227)

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve

25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar."

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Bakan Uraloğlu konuyla ilgili açıklamada bulunurken şu sözleri söyledi.

"Uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız.

Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz. Biz iletişim halindeyiz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile beraber, arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak."