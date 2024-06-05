Katma Değer Şaban filmi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çekildi

05 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:51

Türk sinemasının popüler yapımları arasında yer alan Katma Değer Şaban filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı filmin nerede, ne zaman çekildiği ve konusu merak ediliyor.

Katma Değer Şaban filmi İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Şenlikdede semtinde 1985 yılında çekildi.

Filmde Şaban karakteri annesinin vefat etmesinin ardından babası tarafından Almanya'ya dayılarının yanına gönderilir.

Babası ile 20 yıl boyunca yüz yüze görüşmeyen Şaban, özel eğitim almış bir gizli polistir.

Aldığı eğitimler sayesinde birçok spor dalında birincilik kazanmış ve babasına bu sayede kendini sporcu olarak tanıtmıştır.

Şaban için işler babasının çalıştığı yerde dolandırıcılık olayında suçlu bulunup, kefalet ile serbest kalmasının ardından değişir.

Babasının olayını çözmek için Türkiye'ye döner ve olaylar gelişir.

Katma Değer Şaban filminin oyuncuları ise şöyle: