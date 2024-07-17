Kavurucu yaz sıcaklıklarında ideal klima derecesi 22-25°C arasında olmalı

17 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:05

Yaz aylarında iç mekanlarda ideal klima ayarını genellikle 22-25 derece aralığında tutmak; hem enerji tasarrufu sağlar hem de istenilen serinliğe ulaşmanızı mümkün kılar.

İDEAL KLİMA AYARI KAÇ OLMALI?

İdeal klima ayarı hava sıcaklıklarına göre değişmekte olurken dış sıcaklıktan 7-10 derece daha düşük olmalıdır.

Kapalı mekanlarda klima ayarını ne kadar düşük tutarsanız enerji harcaması ters orantılı olarak yükselir. Bu sebeple klimaları 22-25°C aralığında ayarlamak enerji tasarrufu sağlarken istenilen ısıya ulaşmayı sağlar.

KLİMALAR TEMİZLENMEZSE NE OLUR?

Klimaların bakımı insan sağlığı için çok önemlidir. Bakımı yapılmayan klimalar, toz, mikrop ve zararlı mikroorganizmaları biriktirdiğinden; insanlarda öksürük, nefes darlığı ve hatta akciğer hastalıkları ve zatürreye sebep olabiliyor.

UYUMAK İÇİN KLİMA AYARI KAÇ OLMALI?

Uyurken vücut sıcaklığının birkaç derece düşmesinden dolayı klimaların uyku moduna alınması veya dış sıcaklığın 7 derece altına ayarlanması öneriliyor.

KLİMAYI AÇIP KAPATIRSAK NE OLUR?

Klimalar açıp kapanırken tüm sistemleri yeniden başlattığı için daha fazla enerji harcar ve bu da faturalara yansır.

KLİMADA GECE HANGİ MOD KULLANILIR?

Klimada geceleri uyku modu kullanılır. Bu mod sayesinde klima her saatte ısıyı bir derece yükselterek 6 saat sonra kapanır.

KLİMADA UYKU MODU TASARRUFLU MU?

Klimalarda uyku modu, 6 saat sonra otomatik kapandığından genellikle tasarruflu bir seçenek oluyor.