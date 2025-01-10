Kaybolan cüzdan sınırları aşan dostluğu başlattı: 2 ülke vatandaşı bir arada!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Ocak 2025 00:27 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 00:30

Hakkari Yüksekova'dan Aryan Abdali, iş için gittiği İran dönüşünde Esendere Gümrük Kapısı'nda cüzdanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İçinde önemli belgeler ve bir miktar para bulunan cüzdanı, beklenmedik bir şekilde İranlı bir vatandaş tarafından bulundu…

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir kişi, Esendere Gümrük Kapısı’nda kaybettiği cüzdanına İranlı bir vatandaş sayesinde kavuştu. Kimlik bilgilerinden yola çıkan İranlı, cüzdanı sahibine teslim​ etti. Duyarlı İranlı vatandaş, cüzdandaki kimlik bilgilerinden yola çıkarak Aryan Abdali'ye ulaştı. CÜZDANI TESLİM ETTİ, DOSTLUK BAŞLADI Görüşme sonrası ikili, Esendere Gümrük Kapısı’nda buluşarak kaybolan cüzdanı sahibine teslim etti. "HALA İYİ İNSANLAR VAR" Aryan Abdali, geçen hafta iş için İran'a gittiğini ve cüzdanını kaybettiğini belirterek, "Türkiye tarafına gelerek cüzdanın bulması için başvuruda bulundum. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bir İranlı vatandaş tarafından bana bulunduğu bilgisi geldi. Şunu anladım hala iyi insanlar varlığını sürdürüyor" dedi. İlgili Haberler Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'de ilginç emir! Kim Jong-un boşananları çalışma kampına gönderiyor Aydın'da ilginç olay! Paralarını alamayan ustalar öyle bir şey yaptı ki...