Kayıp Balık Nemo'da gizlenen gerçek! Kimse fark etmeden değiştirildi

29 Nisan 2024 15:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:06

Dünyanın ve Türkiye'nin en popüler animasyon filmlerinden biri haline gelen 2003 yılına vizyona girmiş Kayıp Balık Nemo'nun başarısının arkasındaki büyük sır ortaya çıktı.

Dünya çapında gişe rekorları kıran filmin ekibinde yer alan Pixar animatörü Jason Deamer yapılan son dakika değişikliğinin bütün işleri değiştirdiğini açıkladı.

"AZ ÖNCE İLK KÖTÜ FİLMİMİZİ Mİ YAPTIK?"

Filmi yapan ekip ilk gösterimin ardından "az önce ilk kötü filmimizi mi yaptık?" düşüncesine kapıldı. Ekibin arasında bulunan deneyimli animatör Lee Unkrick bir fikrinin olduğunu belirterek duruma el attı.

Filmin ilk versiyonunda Nemo'nun annesinin öldüğü sonda gösteriliyordu. Bu sebepten dolayı da izleyiciler Marlin karakteri ile bağ kuramıyor hatta ona sinir oluyorlardı. Marlin'in davranışlarını anlamayan izleyiciler filmden sıkılıyordu.

KURGUDA YAPILAN BASİT DEĞİŞİKLİK FİLMİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Unkrick filmi değiştirmeden sadece kurgu sırasını değiştirerek Nemo'nun annesinin ölümünü faslhback (geçmişe dönüş) sahneleri ile başta gösterdi. Böylece filmin akışı tamamen değişmiş oldu ve ikinci gösterimde izleyicilerin filmden övgü dolu sözlerle ayrıldığı görüldü.

KAYIP BALIK NEMO KAÇ YAŞ İÇİN UYGUN?

Filmin yaş sınırı 7 yaş olarak belirtilir.

KAYIP BALIK NEMO CİNSİ NEDİR?

Filmde konu edinilen Nemo, okyanusun sığ sularında yaşayan Palyaço Balığı olarak geçiyor.

KAYIP BALIK NEMO NASIL BİR KARAKTER?

Cesur, özgür ruhlu ve keşfetmeyi seven bir balık olarak canlandırılıyor. Bazen de ukala bir balığa bürünüyor.

PALYAÇO BALIĞI HANGİ ÜLKEDE?

Genelde Pasifik, Hint ve Kızıldeniz Okyanusu'nda bulunurlar.

PALYAÇO BALIĞI NE TÜR SUDA YAŞAR?

Sığ sularda yaşarlar.

PALYAÇO BALIĞI DOĞURUR MU?

Doğururlar.

PALYAÇO BALIĞI NE İLE BESLENİR?

Plankton adı verilen çok küçük canlılar ile beslenirler. Bu canlılar denizşakayıklarında bulunur.

PALYAÇO BALIĞI AKVARYUMDA YAŞAR MI?

Evet yaşar. Bu balıkların bakımları kolaydır.

PALYAÇO BALIĞININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bu balıklar renkli görünümleri ile dikkat çekiyor. 30 civarında türe sahiptirler. Boyları yaklaşık 6 cm’dir. Sığ sularda yaşarlar. Turuncu veya kırmızı renktirler ve karakteristik beyaz çizgileri vardır.