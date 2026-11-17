Trabzon'un Çaykara ilçesinde kaymakamlık görevine ilişkin yeni atama kararı açıklandı. İçişleri Bakanlığının 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi kapsamında yapılan görevlendirmeyle Ceyda Durmaz, Çaykara Kaymakamlığı görevine getirildi. Daha önce Denizli, Burdur ve Bolu'da çeşitli mülki idare görevlerinde bulunan Durmaz'ın Trabzon'daki yeni görev yeri belli oldu. Atamanın ardından Çaykara'nın idari tarihinde ilk kez bir kadın kaymakam görev yapacak olması gündeme gelirken, Ceyda Durmaz'ın geçmişte görev aldığı ilçeler ve mesleki kariyerine ilişkin bilgiler de araştırılmaya başlandı. Ceyda Durmaz kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar…

CEYDA DURMAZ ÇAYKARA KAYMAKAMI OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesinin yeni kaymakamı belli oldu. Bakanlığın görevlendirme kararı kapsamında Ceyda Durmaz, Çaykara Kaymakamlığı görevine atandı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde mülki idare alanında görev yapan Ceyda Durmaz, yeni görevlendirmeyle birlikte Trabzon'da görev yapacak. Atama kararı, Çaykara ilçesinin mülki idare tarihinde de önemli bir değişikliği beraberinde getirdi.

Ceyda Durmaz, Çaykara'nın ilk kadın kaymakamı olarak görev yapacak. İlçede daha önce bu unvanla görev yapan bir kadın kaymakam bulunmazken, 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi kapsamında yapılan son görevlendirmeyle bu alanda bir ilk gerçekleşti.

CEYDA DURMAZ KAYMAKAM KİMDİR?

Ceyda Durmaz, Türkiye'nin farklı ilçelerinde mülki idare alanında görev almış bir kaymakamdır. Meslek hayatı boyunca Denizli, Burdur ve Bolu'da görev yapan Ceyda Durmaz, ilçe yönetimi ve kaymakam vekilliği kapsamında çeşitli sorumluluklar üstlendi. İçişleri Bakanlığının 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi doğrultusunda Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan Ceyda Durmaz, burada kaymakamlık görevini yürütecek.

Ceyda Durmaz'ın kariyerindeki görev yerlerinden biri Denizli'nin Baklan ilçesi oldu. Ardından Burdur'un Yeşilova ilçesine atanan Ceyda Durmaz, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12 Temmuz 2024 tarihli onayının ardından bu ilçedeki görevine başladı. 19 Temmuz 2024 tarihinde resmen göreve başlayan Ceyda Durmaz, Yeşilova'daki görevini 23 Ekim 2024 tarihine kadar sürdürdü. Daha sonraki süreçte Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaymakam vekili olarak görev aldı.

Mudurnu'daki görevinin ardından Trabzon'un Çaykara ilçesine atanan Ceyda Durmaz, böylece kariyerinde yeni bir adım attı. Farklı bölgelerde edindiği mülki idare tecrübesinin ardından Çaykara Kaymakamlığı görevine getirilen Ceyda Durmaz, ilçenin ilk kadın kaymakamı olarak kayıtlara geçti.

CEYDA DURMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çaykara Kaymakamı Ceyda Durmaz'ın yaşı ve memleketi, atama haberlerinin ardından merak edilen konular arasında bulunuyor. Ancak kamuoyuna yansıyan mevcut biyografi bilgilerinde Ceyda Durmaz'ın doğum tarihi, doğum yeri ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.