Kaymakam Hakan Başoğlu, Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atandı! Kimdir, aslen nereli?

04 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:21

4 Kasım günü Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Belediye başkanları yerine gelen isimler de gündeme geldi. Kaymakam Hakan Başoğlu'nun yeni göreve gelmesi üzerine hayatına dair bilgiler de araştırıldı.

31 Mart 2024 seçimlerine Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan DEM Parti'den aday olmuştu. Göreve gelmesinin ardından bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yerine kayyum olarak kaymakam Hakan Başoğlu atandı.

KAYMAKAM HAKAN BAŞOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Başoğlu'nun hayatına dair bilgiler paylaşılmazken Şanlıurfa Halfeti Kaymakamı olarak görev alıyordu.

Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

ŞANLIURFA HALFETİ BELEDİYESİ KAYYUM MU ATANDI, NEDEN?

4 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan DEM Parti'den aday olarak seçilmişti. Bakanlıktan gelen açıklama şöyle oldu:

"Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Mehmet Karayılan'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."