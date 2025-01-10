Kaymakamlık sınav başvuruları başladı! Sınav ücreti, konu ve soru dağılımı 2025

10 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:57

Bugün ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre kaymakamlık sınav başvuruları 10 Ocak itibarıyla başladı. 16 Ocak'a kadar sürecek olan başvuru işlemlerini yapacak adaylar ise nereden, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Sınav 23 Şubat'ta gerçekleşecek.

23 Şubat tarihinde uygulanacak olan kaymakamlık sınavının başvuruları bugün başladı. Adaylar geç başvuru tarihini ve sınav konularını merak ediyor.

ÖSYM bugün başvuru kılavuzunu paylaştı.

KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınavın başvuruları 10 Ocak'ta başlarken 16 Ocak'a kadar devam edecek. Süreci kaçıran adaylar ise 23 Ocak'ta geç başvuru imkanından yararlanabilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek olan adaylar 1.100,00 TL sınav ücretini yatırmazsa başvuruları kabul edilmeyecek. Ödemeler 10-17 Ocak aralığında yatırılırken ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar https://ais.osym.gov.tr sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile başvuru yapabilecek. Sınav ücretini tamamlayan adayların başvuruları tamamlanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU DAĞILIMI VE KONULAR

Bugün ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi sorulacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (8) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (18), İdare Hukuku (20), Türkiye’nin İdari Yapısı (16), Türkiye’de Mahalli İdareler (12), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

KAYMAKAMLIK SINAV MERKEZLERİ

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

067 ANKARA-YENİMAHALLE

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

610TRABZON