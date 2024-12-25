Kaymakamlık sınavı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

25 Aralık 2024 15:31 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:40

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na atanacak olan 65 kaymakam adayının gündeminde kaymakamlık sınavının yapılacağı tarih ve başvuru şartları yer aldı.

2025​ yılında alınacak olan 65 kaymakam​ adayı için süreç başlıyor. 10 Ocak'ta başvurular başlayacak ve 16 Ocak'a kadar sürecek. Sınava girecek adaylar ise kaymakamlık sınavının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Geç başvuru tarihi de kılavuzla beraber belli oldu.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2025?

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na alınacak olan 65 kaymakam adayı için sınav​ tarihi belli oldu.

Sınav 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek ve belirli merkezlerde uygulanacak. Merkezler şöyle:

010 Adana, 062 Ankara/Çankaya, 067 Ankara-Yenimahalle, 210 Diyarbakır, 250 Erzurum, 341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), 343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer), 352 İzmir/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli), 610 Trabzon.

10.15'te başlayacak olan sınavda 120 soru için 165 dakika süre verilecek.

KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, NE ZAMAN?

Sınava girecek olan adaylar 10-16 Ocak aralığında online olarak başvuru işlemlerini tamamlayacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday​ şifreleriyle veya mobil uygulamadan başvurularını yapacak.

Adaylar başvuru ücreti de ödeyecek. Geç başvurular ise 23 Ocak'ta gerçekleşecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınava girecek olan adaylarda aranan bazı şartlar şöyle:

• Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak

kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat,

işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında

yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

• Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden

herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve

uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.

Tüm şartlar içn kılavuzu inceleyebilirsiniz.

KAYMAKAMLIK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Adaylara 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi yapılacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (8) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (18), İdare Hukuku (20), Türkiye’nin İdari Yapısı (16), Türkiye’de Mahalli İdareler (12), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorular olacak.