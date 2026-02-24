Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kayseri iftar çadırı yerleri 2026! Melikgazi iftar çadırı nerede kurulacak?

Kayseri Melikgazi iftar çadırı nerede kurulacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde iftar sofraları da kurulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gelenek haline getirilen iftar sofraları bu yıl 81 ilde ve 151 noktada kurulacak. Aynı zamanda belediyeler tarafından da iftar çadırları kuruluyor. Kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabiliyorlar. Vatandaşlar tarafından Kayseri iftar çadırı yerleri ise merak ediliyor. İşte 2026 Kayseri iftar çadırı yerleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayseri iftar çadırı yerleri 2026! Melikgazi iftar çadırı nerede kurulacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 15:23

ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin 81 ilinde iftar çadırları kurulacak. İftar çadırlarında vatandaşlar aileleriyle birlikte ücretsiz olarak iftarlarını yapabilecekler. tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl Kayseri'de 6 farklı noktada iftar çadırı kurulacağı duyuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Melikgazi Belediyesi tarafından da 3 farklı noktada iftar çadırı kurulacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Kayseri iftar çadırı yerleri merak ediliyor.

Kayseri iftar çadırı yerleri 2026! Melikgazi iftar çadırı nerede kurulacak?

KAYSERİ İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Kayseri'de 6 farklı noktada Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulacak. Açıklanan bilgilere göre Kayseri'de kurulacak olan iftar çadırı yerleri şöyle:

Melikgazi Erciyes İmam Hatip Ortaokulu

Hisarcık Medine İmam Hatip Ortaokulu

Melikgazi Fatmatül Zehra İmam Hatip Ortaokulu

Kocasinan Germirli İmam Hatip Ortaokulu

Melikgazi Çolak Bayraktar İmam Hatip Ortaokulu

Melikgazi Kayseri İmam Hatip Ortaokulu

Kayseri iftar çadırı yerleri 2026! Melikgazi iftar çadırı nerede kurulacak?

KAYSERİ MELİKGAZİ İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULACAK 2026?

Melikgazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca 3 farklı noktada iftar çadırı kurulacak. Açıklanan bilgilere göre Melikgazi Belediyesi Otopark Alanı, Kazım Karabekir Recep Mamur Aşevi ve Battalgazi Özhaseki Aşevi'nde iftar verilecek Vatandaşlar ücretsiz olarak Ramazan ayı boyunca iftarlarını açabilecekler. Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rahmetle, huzurla, bereketle geldin ey Ramazan!

Ramazan ayının ilk teravih namazını Mehmet Kürtüncü Camii’nde vatandaşlarımızla birlikte eda ettik.

Rahmet ve paylaşma ayı Ramazan’da, aynı sofrada buluşmanın huzurunu hep birlikte yaşamak için;

Melikgazi Belediyesi Otopark Alanı

Recep Mamur Aşevi

Özhaseki Aşevi'nde kuracağımız iftar çadırlarımızda buluşalım!"

ETİKETLER
#vakıflar genel müdürlüğü
#ramazan
#Ücretsiz İftar
#Kayseri Iftar Çadırları
#Melikgazi Belediyesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.