Kayseri iftar çadırı yerleri 2026! Melikgazi iftar çadırı nerede kurulacak?

Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin 81 ilinde iftar çadırları kurulacak. İftar çadırlarında vatandaşlar aileleriyle birlikte ücretsiz olarak iftarlarını yapabilecekler. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl Kayseri'de 6 farklı noktada iftar çadırı kurulacağı duyuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Melikgazi Belediyesi tarafından da 3 farklı noktada iftar çadırı kurulacağı açıklandı. Vatandaşlar tarafından Kayseri iftar çadırı yerleri merak ediliyor.

KAYSERİ İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Kayseri'de 6 farklı noktada Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulacak. Açıklanan bilgilere göre Kayseri'de kurulacak olan iftar çadırı yerleri şöyle:

Melikgazi Erciyes İmam Hatip Ortaokulu

Hisarcık Medine İmam Hatip Ortaokulu

Melikgazi Fatmatül Zehra İmam Hatip Ortaokulu

Kocasinan Germirli İmam Hatip Ortaokulu

Melikgazi Çolak Bayraktar İmam Hatip Ortaokulu

Melikgazi Kayseri İmam Hatip Ortaokulu

KAYSERİ MELİKGAZİ İFTAR ÇADIRI NEREDE KURULACAK 2026?

Melikgazi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca 3 farklı noktada iftar çadırı kurulacak. Açıklanan bilgilere göre Melikgazi Belediyesi Otopark Alanı, Kazım Karabekir Recep Mamur Aşevi ve Battalgazi Özhaseki Aşevi'nde iftar verilecek Vatandaşlar ücretsiz olarak Ramazan ayı boyunca iftarlarını açabilecekler. Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rahmetle, huzurla, bereketle geldin ey Ramazan!

Ramazan ayının ilk teravih namazını Mehmet Kürtüncü Camii’nde vatandaşlarımızla birlikte eda ettik.

Rahmet ve paylaşma ayı Ramazan’da, aynı sofrada buluşmanın huzurunu hep birlikte yaşamak için;

Melikgazi Belediyesi Otopark Alanı

Recep Mamur Aşevi

Özhaseki Aşevi'nde kuracağımız iftar çadırlarımızda buluşalım!"