Kayseri okullar tatil mi 6 Şubat?

05 Şubat 2025 17:02 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:06

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenirken, öğrenciler ve veliler Kayseri’de 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kayseri Valiliği okullar tatil açıklaması merakla bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparken, kent merkezi ve kırsalda karla mücadele devam ediyor. Erciyes Dağı'nda da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

KAYSERİ 6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Perşembe günü için Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. İlerleyen saatlerde Kayseri Valiliği tarafından bir duyuru yapılması bekleniyor.

Kar tatili olup olmayacağı, kar yağışının yoğunluğuna ve yolların durumuna bağlı olarak değerlendirilecek. Öğrenci ve veliler, valilikten gelecek açıklamaya göre hareket edecek.

KAYSERİ VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Kayseri Valiliği, 6 Şubat Perşembe günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmamıştır. Resmi duyuruların valilik tarafından yapılması bekleniyor.

Kar tatili kararı, hava koşullarının ve yol güvenliğinin değerlendirilmesi sonrasında verilecek. Öğrenciler ve veliler, bu konuda valilik açıklamalarını takip etmelidir.

6 ŞUBAT PERŞEMBE KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Perşembe günü Kayseri'de okulların tatil durumu hakkında henüz bir açıklama yok. Kar tatili olup olmayacağına dair resmi bilgi, ilerleyen saatlerde valilikten gelecek.

Okulların tatil edilmesi kararı, kar yağışının şiddeti ve yolların durumu göz önünde bulundurularak alınacak. Açıklama yapılana kadar öğrenciler ve veliler resmi kaynakları ve haberlerimizi takip edebilirler.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL, KAR MI YAĞIYOR?

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar kar altında kaldı.

Kar nedeniyle bazı kara yollarında temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal ve merkezde 142 mahalle yolunu ulaşıma açarken, Erciyes Dağı'nda da kar ve zaman zaman tipi etkili oluyor.

KAYSERİ'DE 6 ŞUBAT PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı; gözler, valilikten yapılacak duyurulara çevrildi.

KAYSERİ'YE KAR MI YAĞIYOR?

Kayseri'de dün akşamdan itibaren kar yağışı başladı ve devam ediyor.

KAYSERİ'DE YOLLAR AÇIK MI?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 142 mahalle yolunu ulaşıma açtı, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.