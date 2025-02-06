Kayseri’de okullar tatil mi? 7 Şubat Kayseri Valiliği kar tatili açıklama geldi

06 Şubat 2025 19:32 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 19:33

Kayseri’de okullar 7 Şubat günü okullar ile ilgili kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Gözler Kayseri Valiliği’nin son dakika kar tatili açıklamasında. Kayseri'de etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, 7 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. 6 Şubat günü Kayseri dahil 20 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte tatil beklentisi artarken, Kayseri Valiliği'nden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Kayseri’de de devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle 7 Şubat Cuma günü için tatil kararı bekleniyor.

KAYSERİ 7 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, 7 Şubat 2025 Cuma günü için tatil kararını merak ediyor. 6 Şubat 2025 Perşembe günü Kayseri dahil 20 ilde bazı ilçelerde veya il genelinde okullar bir günlüğüne tatil edilmişti.

Kayseri Valiliği’nden 7 Şubat Cuma günü için resmi açıklama geldi. Hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle valilik tarafından yeni bir tatil kararı alındı. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Kayseri Valiliği, 6 Şubat 2025 Perşembe günü için olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ya da bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti.

7 Şubat Cuma günü için yapılan açıklama ise şu şekildedir:

7 ŞUBAT CUMA KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle tatil kararı bekleniyordu. Öğrenci ve veliler, Kayseri Valiliği'nden gelecek resmi duyuruyu yakından takip ederken konu ile ilgili beklenen açıklama geldi.

Valilik, hava durumuna göre yeni bir değerlendirme yaparak okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı. İlgili kararda “7 Şubat 2025 Cuma tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL, KAR MI YAĞIYOR?

Kayseri’de hava sıcaklığı -2°C seviyelerinde olup, hafif kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -7°C olarak tahmin ediliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenebilir.

7 Şubat Cuma günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre en yüksek sıcaklık -2°C, en düşük sıcaklık ise -10°C olacak. Kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor. Vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri öneriliyor.

7 ŞUBAT 2025 CUMA GÜNÜ KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği tarafından 7 Şubat 2025 Cuma günü için eğitime ara verildiği açıklaması yapıldı.

VALİLİK 7 ŞUBAT CUMA GÜNÜ İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

7 Şubat Cuma günüyle ilgili Kayseri Valiliği'nden okulların tatil olduğun dair açıklama geldi.