Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Soğuk hava ve kar yağışı başladı

04 Şubat 2025 23:17 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:17

Kayseri'de soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 5 Şubat Çarşamba günü okulların son dakika tatil olup olmayacağı merak konusu. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri'de kar yağışının etkili olacağını belirtse de öğrenci ve velilerin gözü kulağı Kayseri Valiliği açıklamasında.

Kayseri'de kar yağışı beklentisiyle okulların tatil olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Havaların soğumasıyla birlikte, 5 Şubat Çarşamba günü okulların durumu konusunda son dakika haberleri yakında takip ediliyor.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de yarın, yani 5 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Kar yağışının etkili olması beklenen şehirde, öğrenciler ve veliler, eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Kayseri Valiliği, okulların tatil olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle, resmi makamların açıklamaları dikkatle takip edilmeli.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ 5 ŞUBAT 2025?

5 Şubat 2025 tarihinde Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Kar yağışının başlaması ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle, eğitim öğretime ara verileceğine dair söylentiler olsa da, bu konuda resmi bir açıklama yok.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre, kar yağışı bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak ve yarın da etkisini sürdürecek. Ancak, okulların tatil edilmesi için Kayseri Valiliği'nin resmi bir duyuru yapması bekleniyor.

KAYSERİ VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Kayseri Valiliği, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmamıştır. Konuyla ilgili resmi bir duyuru olduğu taktirde haberimizde yer alacaktır. Resmi açıklamaların yapılacağı kanallar ve duyuruların dikkatle takip edilmesi tavsiye ediliyor.

KAYSERİ'DE 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de 5 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kayseri'de kar yağışı bekleniyor; hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşebilir.

KAYSERİ VALİLİĞİ OKULLARIN TATİL OLUP OLMAYACAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI MI?

Kayseri Valiliği şu ana kadar okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.