Kayseri OSB sünger fabrikasında çıkan yangında müdahaleler devam ediyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Eylül 2024 13:48 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:55
2 Eylül günü Kayseri OSB'de bir sünger fabrikasında çıkan yangında dumanlar gökyüzüne yükselmeye devam ederken vatandaşların ihbarı sonucu ekipler sevk edildi. Son dakika OSB fabrika yangınında son durum bilgisi de paylaşıldı.
Bugün öğlen saatlerinde Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangında ekiplerin müdahalesi sürerken son dakika olayında son durum belli oldu.
Söndürüldü mü merak edilirken Organize Sanayi Bölgesi yangınında çalışmalar devam ediyor.
KAYSERİ OSB FABRİKA YANGIN SON DURUM NEDİR, SÖNDÜ MÜ?
2 Eylül günü Kayseri'de çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken ekipler müdahaleleri sürdürüyor. OSB 11'inci Caddede bulunan bulunan sünger fabrikasına çıkan yangında alevler yükselirken ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cadde trafiğe kapatılırken havadan görüntüler de geldi.
Kaynak: TGRT Haber