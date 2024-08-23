Kayseri yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

23 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:20

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre gün içerisinde olan depremlerin hepsinin derinlik, saat ve şiddet bilgileri anlık olarak öğrenilebiliyor.

Kayseri'de 23 Ağustos Cuma günü sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, son depremler listesini araştırmaya başladı.

KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli tarafından açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Payamburnu bölgesinde bugün saat 14.59'da, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

4.7 km derinliğinde olduğu açıklanan deprem deprem Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli tarafından paylaşılan Türkiye'deki son depremlerin listesi şöyle: