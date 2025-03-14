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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kayseri’de bankacının sarrafı soymak için girdiği kılık pes dedirtti!

Kayseri'de yaşanan olayda, bir banka çalışanı kılık değiştirerek kuyumcu soymaya kalkıştı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kazancılar Çarşısı'nda meydana gelen olayda, 35 yaşındaki N.Ç. isimli kadın, yaşlı kadın kılığına girerek bir kuyumcuya girdi. Altınlara bakma bahanesiyle sarrafın yanına yaklaşan kadın, aniden elindeki taşla sarrafın kafasına vurdu…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 20:50

Kayseri'de bir kuyumcuya yaşlı kadın kılığında girerek altınlara bakma bahanesiyle yanına gittiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkışan şahıs, hem banka çalışanı hem de 35 yaşında çıktı.

BOĞUŞUP BİBER GAZI SIKTI

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarraf altınları gösterdiği sırada taşla kafasına vurdu. Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın, daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.

35 YAŞINDA BANKA ÇALIŞANIYMIŞ

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan banka çalışanı ve 35 yaşında olduğu belirlenen N.Ç. isimli kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

SARRAF NE DEMEK?
Sarraf, mesleği kâğıt veya madeni paraları birbiriyle değiştirmek, tahvil alışverişi yapmak olan kimse. Sarraflar, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin bir ticaret eşyası olarak kullanılmaya başlandığı zamanlarda ortaya çıktı.
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