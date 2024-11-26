Kayseri'de yarın okullar tatil mi 27 Kasım? Valilikten açıklama geldi

26 Kasım 2024 19:04 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 19:07

Yoğun kar yağışının devam ettiği Kayseri’de okullar bir gün daha tatil edildi. Çocukları sevindirecek açıklama valilikten geldi.

Kayseri​ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, buzlanma​ riski nedeniyle 27 Kasım Çarşamba tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün daha ara verildi.

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM?

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek X hesabından yaptığı açıklamada “İlimizde yaşanmakta olan kış şartlarının etkisinin gece bu gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle 27.11.2024 tarihinde aşağıda belirtilen açıklama kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

2 GÜNDÜR KAR TATİLİ SÜRÜYOR

Kayseri’de Pazartesi ve Salı günleri de okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti.

Kayseri Valisi 3. gün de okulların tatil olacağını duyurdu.

Kar tatili haberi ise en çok çocuklara yaradı.