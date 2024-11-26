Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Kayseri'de yarın okullar tatil mi 27 Kasım? Valilikten açıklama geldi

Kayseri'de yarın okullar tatil mi 27 Kasım? Valilikten açıklama geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 19:04 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 19:07
Kayseri&#039;de yarın okullar tatil mi 27 Kasım? Valilikten açıklama geldi

Yoğun kar yağışının devam ettiği Kayseri’de okullar bir gün daha tatil edildi. Çocukları sevindirecek açıklama valilikten geldi.

Kayseri​ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, buzlanma​ riski nedeniyle 27 Kasım Çarşamba tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün daha ara verildi.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi 27 Kasım? Valilikten açıklama geldi - 1. Resim

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 KASIM?

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek X hesabından yaptığı açıklamada “İlimizde yaşanmakta olan kış şartlarının etkisinin gece bu gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle 27.11.2024 tarihinde aşağıda belirtilen açıklama kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yarın okullar tatil mi 27 Kasım? Valilikten açıklama geldi - 2. Resim

2 GÜNDÜR KAR TATİLİ SÜRÜYOR

Kayseri’de Pazartesi ve Salı günleri de okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti.

Kayseri Valisi 3. gün de okulların tatil olacağını duyurdu.

Kar tatili haberi ise en çok çocuklara yaradı.

Sıkça Sorulan Sorular
Son açıklamaya göre 1 gün daha tatil edildi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
kayseribuzlanma

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...