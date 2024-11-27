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Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Kayseri Valiliği açıklaması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:53
Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Kayseri Valiliği açıklaması bekleniyor

Son günlerde Türkiye'de hakim olan kar yağışı etkisini sürdürürken okullarda da eğitime ara verildi. 25 Kasım'dan itibaren birçok ilde tatil edilirken Kayseri'de yarın okulların tatil durumu gündeme geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Türkiye​ genelinde kar yağışı​ bazı bölgelerde devam edecek.

Birkaç gündür süren kar yağışıyla beraber bazı illerde okullar tatil​ edildi.

KAYSERİ​'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 28 KASIM PERŞEMBE?

28 Kasım Perşembe günü için okullar tatil duyurusu gelmedi. Kayseri Valiliği 27 Kasım Çarşamba günü okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Kayseri Valiliği açıklaması bekleniyor - 1. Resim

Şu an için yarın tatil duyurusu gelmedi. Valilik tarafından yapılan duyuru şöyle olmuştu:

"İlimizde yaşanmakta olan kış şartlarının etkisinin gece bu gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle 27.11.2024 tarihinde aşağıda belirtilen açıklama kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur."

28 KASIM KAYSERİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR VAR MI?

MGM verilerine göre yarın Kayseri'de sıcaklıklar -5 ve -9 dereceler arasında değişkenlik gösterecek. İl genelinde sisli havanın hakim olması bekleniyor.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Kayseri Valiliği açıklaması bekleniyor - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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Htfhfhy28 Kasım 2024 06:28

Valim nolur tatil edin birazdagideceğim

Recep efe Mavili 27 Kasım 2024 21:53

Okullar tatil olsun gidene kadar 3 kere ölümden dönüyoz

Tlmargn27 Kasım 2024 20:27

T

Furkan şahmurat 27 Kasım 2024 17:46

Okullar tatil olsun nolur Cook soğuk hava

Furkan şahmurat 27 Kasım 2024 17:46

Okullar tatil olsun nolur Cook soğuk hava

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