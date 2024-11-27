Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Kayseri Valiliği açıklaması bekleniyor

27 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:53

Son günlerde Türkiye'de hakim olan kar yağışı etkisini sürdürürken okullarda da eğitime ara verildi. 25 Kasım'dan itibaren birçok ilde tatil edilirken Kayseri'de yarın okulların tatil durumu gündeme geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Türkiye​ genelinde kar yağışı​ bazı bölgelerde devam edecek.

Birkaç gündür süren kar yağışıyla beraber bazı illerde okullar tatil​ edildi.

KAYSERİ​'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 28 KASIM PERŞEMBE?

28 Kasım Perşembe günü için okullar tatil duyurusu gelmedi. Kayseri Valiliği 27 Kasım Çarşamba günü okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.

Şu an için yarın tatil duyurusu gelmedi. Valilik tarafından yapılan duyuru şöyle olmuştu:

"İlimizde yaşanmakta olan kış şartlarının etkisinin gece bu gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle 27.11.2024 tarihinde aşağıda belirtilen açıklama kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur."

28 KASIM KAYSERİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR VAR MI?

MGM verilerine göre yarın Kayseri'de sıcaklıklar -5 ve -9 dereceler arasında değişkenlik gösterecek. İl genelinde sisli havanın hakim olması bekleniyor.