Kayserispor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

08 Aralık 2024 18:43 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 19:03

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor, konuk ettiği Alanyaspor'u mağlup ederek iki maçlık yenilginin ardından galibiyet elde etti.

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayserispor rakibini 2-0 mağlup etti.

İki maçlık yenilginin ardından Kayserispor puanını 15'e yükseltirken, Alanyaspor ise 14 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Kayserispor, 51. dakikada tecrübeli oyuncu Boa Morte’nin golüyle öne geçti.

Sağ kanattan gelen topu kontrol eden Boa Morte, topu ağlarla buluşturdu.

66. dakikada ise fark ikiye çıktı.

Boa Morte’nin ortasına hareketlenen Mane, skoru belirleyen golü kaydetti.