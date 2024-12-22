Kayserispor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Liderden farklı galibiyet
Sezonun namağlup takımı Galatasaray, Kayseri’de rakibini farkla yenerek liderlik yarışında bu haftayı da hata yapmadan atlattı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Ailevi nedenlerle izin alan Kerem Demirbay, hastalanan Yusuf Demir, tedavisi süren Icardi ve kart cezalısı Sallai kadroda yer alamadı.
Ziyech de teknik heyet tercihiyle Kayseri'ye götürülmedi.
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini Yunus Akgün, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle yıktı.
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Osimehn'in penaltıdan attığı golle, Galatasaray 1-0 öne geçti.
Kayserispor 14. dakikada Bahoken'in kafa vuruşu ile skora denge getirdi.
29'ncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle ilk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda Yunus Akgün, Osimhen ve Barış Alper'in golüyle lider Sarı kırmızılılar maçı 5-1 tamamladı.