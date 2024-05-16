Kayserispor - Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler olacak

16 May 2024 17:39 - Güncelleme : 16 May 2024 17:42

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak olan Süper Lig maçını yönetecek hakem, Merkez Hakem Kurulu tarafından Halil Umut Meler olarak belirlendi.

Tecrübeli hakem, daha önce de pek çok önemli maçta görev almıştı.

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma için Merkez Hakem Kurulu’nun bu ataması, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig 37. haftasında oynanacak diğer maçların hakemlerini de belirledi.

Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Kayserispor-Konyaspor maçı, her iki takımın da ligdeki konumu ve hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Kayserispor, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan almak isterken, Konyaspor da deplasmanda galibiyet arayacak.

Halil Umut Meler’in yöneteceği bu kritik maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.