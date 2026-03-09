Kayserispor Trabzonspor canlı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kayseri’de oynanacak mücadelede iki takım da sahadan puanla ayrılmak için mücadele edecek.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Karşılaşma Kayseri’de bulunan RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Sezonun önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çeken mücadelede iki ekip de sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazanmıştı. Kayseri’deki karşılaşma ise iki takımın sezon içindeki ikinci randevusu olacak. Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR PUAN DURUMLARI

Kayserispor, ligde 20 puanla 17. sırada yer alıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için bu karşılaşma puan tablosu açısından önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor ise ligde 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, üst sıralardaki yerini korumak ve puanını artırmak için Kayseri deplasmanında sahaya çıkacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Kayserispor - Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Kayserispor 11: Bilal, Brenet, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele Türkiye’de beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. beIN Sports aboneliği bulunan futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Kayserispor Trabzonspor maçı aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de internetten canlı yayınlanacak. TOD TV kullanıcıları maçı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyon üzerinden internet bağlantısı olan her yerden izleyebilecek.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor ile Kayserispor, lig tarihinde bugüne kadar 57 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 34’ünü Trabzonspor kazanırken 14 karşılaşma beraberlikle tamamlandı, 9 mücadeleyi ise Kayserispor kazandı.

Trabzonspor rakip fileleri 107 kez havalandırdı ve bu gollerin 72’sini kendi sahasında kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor ağlarına toplam 60 gol gönderdi. Kayseri’de oynanan 28 maçta Trabzonspor 14 galibiyet alırken 8 karşılaşma beraberlikle tamamlandı, 6 mücadeleyi Kayserispor kazandı. Trabzonspor ayrıca Kayseri deplasmanında son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.