Kaza anında hayatınızı kurtarıyor: Arabanızın bagajındaki bu düğmenin işlevini öğrenince şaşıracaksınız

30 Aralık 2024 17:41 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:42

Arabaların içinde genellikle kimsenin fark etmediği, hatta süs gibi görünen küçük bir özellik var: bagajın iç kısmındaki küçük düğme. Bu düğmenin işlevini öğrendiğinizde, onun aslında güvenliğiniz için ne kadar önemli olduğunu fark edecek ve şaşıracaksınız.

Herkesin arabasında var! Hayatınızı ona borçlusunuz: Süs gibi görünen küçük düğme ne işe yarıyor?

Herkesin arabasında var! Hayatınızı ona borçlusunuz: Süs gibi görünen küçük düğme ne işe yarıyor?

Araba sahiplerinin çoğu, araçlarının tüm detaylarına hakim olduğunu düşünür. Ancak pek çok kişi farkında olmasa da, arabaların içinde hayat kurtaran müthiş bir özellik bulunuyor: Bagajda bulunan ve belki de varlığından bile haberdar olmadığınız minik bir düğme sayesinde kaza anında kendinizi araçtan dışarı atabilirsiniz.

SİYAH DÜĞME, BAGAJIN KAPAĞINI İÇERİDEN AÇMANIZI SAĞLIYOR

Olası bir kaza, deprem ya da aracın suya batması gibi durumlarda, kapılar kilitlenebilir veya çalışmayabilir. İşte böyle anlarda, aracın içinde sıkışıp kalanlar için bir kaçış yolu mevcut: Bagajın iç tarafında bulunan siyah bir düğme, bagaj kapağını içeriden açmanızı sağlıyor.

Bagaja ulaşmak için öncelikle arka koltukları yatırmanız gerekiyor (bunu arka koltuğunuzdaki düğme veya mandal yardımıyla kolaylıkla yapabilirsiniz). Koltukları yatırdıktan sonra bagaja geçebileceğiniz bir alan oluşacak. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey; bagajın yeterince boş olması. Eğer yeterli boş alan yoksa hareket edemeyebilirsiniz.

Bagaja geçtiğinizde, tam karşınızda bir düğme göreceksiniz. Bu düğme sayesinde tıpkı aracın dışından bagajı açtığınız gibi içeriden de bagaj kapağını açabilirsiniz. Böylece kapılar çalışmasa bile araçtan güvenli bir şekilde çıkabilirsiniz.

Arabalardaki hayat kurtarıcı diğer güvenlik önlemlerine de kısaca değinmek gerekirse;