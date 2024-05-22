Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet üzerinden oluşturulabiliyor

22 May 2024 21:50 - Güncelleme : 22 May 2024 22:03

Tırdan dökülen malzeme zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Tırdan dökülen malzeme zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanakları, artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Yeni hizmete giren "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği ile kazalarda tutanak formu doldurmaya gerek kalmadan, telefondan hızlı bir şekilde kaza tutanağı yazmak mümkün olacak.

e-Devlet'in mobil uygulamasını iOS veya Android platformlarında güncelledikten sonra, "Kaza Tutanağı" hizmeti kısmına giriş yapılması gerekiyor.

e-Devlet'in yeni "Kaza Tutanağı Oluşturma" hizmeti ile, trafik kazaları sonrasında tutanak oluşturma sürecini daha kolay ve hızlı hale getirmesi amaçlanıyor.

Vatandaşlar, bu hizmet sayesinde kazaları hızlı ve doğru bir şekilde bildirerek süreci daha verimli yönetebilecekler.