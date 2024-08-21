Kazdağları Milli Parkı'na girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

21 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:21

Son dönemlerde özellikle ege bölgesinde orman yangınlarının sayısı giderek artmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava raporlarında önümüzdeki bir hafta içerisinde orman yangını bakımından en tehlikeli illerden birinin Balıkesir olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü, Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun aldığı karara atıfta bulunularak Kazdağları Milli Parkı'na olan girişlere yasak getirildiğini duyurdu.

Vatandaşlar tarafından Kazdağları Milli Parkı'na olan girişlerin neden yasakladığını merak ediliyor.

KAZDAĞLARI MİLLİ PARKI'NA GİRİŞLER YASAK MI?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları Milli Parkı'na girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Yasak kararıyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Rüzgarların poyraz şeklinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre ve üzerinde esecek olması, orman yangınları açısından son derece riskli bir durumun oluşması nedeniyle Milli Park içinde bulunan Yaylatepe çadırlı kamp alanı ve Altınoluk cam seyir terasındaki izinli işletme alanları ile buraya ulaşımı sağlayan yol güzergahları hariç olmak üzere Milli Park'a her türlü giriş ve çıkışlar, 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır."

KAZDAĞLARI MİLLİ PARKI NE ZAMAN AÇILACAK?

Orman yangını tehlikesi ile kapatılan Kazdağları Milli Parkı'na girişler 31 Ekim tarihinden sona tekrar açılacak.