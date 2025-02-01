Keçiörengücü Malatyaspor maçı hangi kanalda? 13.30’da başlayacak
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 1 Şubat Cumartesi günü Keçiörengücü Malatyaspor müsabakası oynanacak. Taraftarlar Keçiörengücü maçının yayınlandığı kanalı araştırıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de yarış devam ederken bugün Keçiörengücü - Malatyaspor karşılaşması oynanacak. Müsabaka 14.00'te başlayacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ - MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 ekranlarında yayınlanacak. Müsabaka 14.00'te başlayacak ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında oynanacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
14.00'te başlayacak olan karşılaşma beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
Keçiörengücü ligde 30 puanla 11. sırada yer alırken Malatyaspor -21 puan ile ligde sonuncu olarak mücadelesine devam ediyor.