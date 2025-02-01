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Keçiörengücü Malatyaspor maçı hangi kanalda? 13.30’da başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Şubat 2025 12:08 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:13
Keçiörengücü Malatyaspor maçı hangi kanalda? 13.30’da başlayacak

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 1 Şubat Cumartesi günü Keçiörengücü Malatyaspor müsabakası oynanacak. Taraftarlar Keçiörengücü maçının yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de yarış devam ederken bugün Keçiörengücü - Malatyaspor karşılaşması oynanacak. Müsabaka 14.00'te başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 ekranlarında yayınlanacak. Müsabaka 14.00'te başlayacak ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında oynanacak.

Keçiörengücü Malatyaspor maçı hangi kanalda? 13.30’da başlayacak - 1. Resim

KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

14.00'te başlayacak olan karşılaşma beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Keçiörengücü ligde 30 puanla 11. sırada yer alırken Malatyaspor -21 puan ile ligde sonuncu olarak mücadelesine devam ediyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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