Keçiörengücü – Sivasspor maçı hangi kanalda? ZTK’da 5. tur devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Keçiörengücü ile Sivasspor karşılaşacak. 18 Aralık maç programında 5. tur karşılaşmaları devam ediyor. Taraftarlar ise maçı canlı olarak izlemek istiyor.
Tüm Türkiye'de yakından takip edilen Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. 18 Aralık günü birçok müsabaka oynanırken Keçiörengücü – Sivasspor maçının yayınlandığı kanal merak edildi.
KEÇİÖRENGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
18 Aralık Çarşamba günü 13.00'te oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler A Spor kanalından takip edebilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN MAÇLARI
Türkiye Kupası'nda günün programı şöyle:
13:00 | Keçiörengücü - Sivasspor | A Spor
13:00 | Muşspor - Antalyaspor | Yayın Yok
13:00 | Kastamonuspor - Bodrumspor | Yayın Yok
13:00 | Boluspor - 1461 Trabzon | Yayın Yok
13:00 | Esenler Erokspor - İstanbulspor | Yayın Yok
13:00 | Çorluspor 1947 - Kocaelispor | Yayın Yok
15:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük | Yayın Yok
15:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | A Spor
18:00 | Menemenspor - Ankaragücü | A Spor
20:30 | Gaziantep FK - 52 Orduspor | A Spor