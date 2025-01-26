Kelebeğin Rüyası konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasına girdi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:55
Televizyon izleyicisiyle buluşan Kelebeğin Rüyası filminin konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasına girdi. Kelebeğin Rüyası, gösterime girdiği 2013 yılında beğeni toplamış ve IMDB puanı 7.6 olarak belirlenmişti.
Şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun hayatını anlatan Kelebeğin Rüyası filminin senaristliğini ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan üstlenmişti.
KELEBEĞİN RÜYASI KONUSU NE?
1940'lı yılların vebası olan verem Zonguldak'ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun sağlığını tehdit etmektedir.
Rüştü ve Muzaffer'in hem kendi gelecekleri, hem de Avrupa’nın ve dünyanın gidişatı hayra alamet değildir.
KELEBEĞİN RÜYASI OYUNCULARI KİM?
- Kıvanç Tatlıtuğ
- Mert Fırat
- Yılmaz Erdoğan
- Belçim Bilgin
- Taner Birsel
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Farah Zeynep Abdullah
- İpek Bilgin
- Devrim Yakut
- Servet Pandur
Kaynak: TGRT Haber