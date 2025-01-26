Kelebeğin Rüyası konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasına girdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

26 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:55

Televizyon izleyicisiyle buluşan Kelebeğin Rüyası filminin konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasına girdi. Kelebeğin Rüyası, gösterime girdiği 2013 yılında beğeni toplamış ve IMDB puanı 7.6 olarak belirlenmişti.