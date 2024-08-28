Kemal Sunal'ın hayatını kaybettiği uçağın kafe olduğu iddia ediliyor

28 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:42

Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu! Sürekli gülüyor, cenazelere bile gidemiyor

Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu! Sürekli gülüyor, cenazelere bile gidemiyor

Günümüzde halen sevilerek izlenen Yeşilçam dizilerinin efsane ismi Kemal Sunal Balalayka filminin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Vefat haberi Türkiye'yi yasa boğarken hayatını kaybettiği uçağın kafeye dönüştüğü iddiaları sosyal medyada yer alıyor.

KEMAL SUNAL'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ UÇAK KAFE Mİ OLDU?

3 Temmuz 2000'de Balalayka filminin çekimleri için seyahat ettiği esnada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın bindiği uçağın bir kafe olarak durduğu sosyal medyada bir kullanıcı tarafından iddia edildi.

Paylaştığı videoda "Kemal Sunal'ın vefat ettiği uçağı bulduk" notunu düşerken paylaşımın altına "kafe mi oldu, nerede" yorumları yapıldı.

KEMAL SUNAL'IN VEFAT ETTİĞİ UÇAK NEREDE, HANGİ İLDE?

Film çekimine gittiği esnada kalp krizi geçirerek vefat eden Kemal Sunal'ın bulunduğu uçağın Kastamonu’da bir kafeye dönüştüğü iddia edildi.