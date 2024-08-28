Kemal Sunal'ın hayatını kaybettiği uçağın kafe olduğu iddia ediliyor
Türkiye'nin başarılı ve efsane ismi Kemal Sunal'ın kalp krizi geçirerek vefat ettiği uçak sosyal medyada gündem olurken kafe mi oldu, nerede araştırıldı. Bir kullanıcının sosyal medya hesabında paylaştığı videoda "Kemal Sunal'ın hayatını kaybettiği uçak, kafe oldu" notu dikkatlerden kaçmadı.
Günümüzde halen sevilerek izlenen Yeşilçam dizilerinin efsane ismi Kemal Sunal Balalayka filminin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat etmişti.
Vefat haberi Türkiye'yi yasa boğarken hayatını kaybettiği uçağın kafeye dönüştüğü iddiaları sosyal medyada yer alıyor.
KEMAL SUNAL'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ UÇAK KAFE Mİ OLDU?
3 Temmuz 2000'de Balalayka filminin çekimleri için seyahat ettiği esnada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın bindiği uçağın bir kafe olarak durduğu sosyal medyada bir kullanıcı tarafından iddia edildi.
Paylaştığı videoda "Kemal Sunal'ın vefat ettiği uçağı bulduk" notunu düşerken paylaşımın altına "kafe mi oldu, nerede" yorumları yapıldı.
KEMAL SUNAL'IN VEFAT ETTİĞİ UÇAK NEREDE, HANGİ İLDE?
Film çekimine gittiği esnada kalp krizi geçirerek vefat eden Kemal Sunal'ın bulunduğu uçağın Kastamonu’da bir kafeye dönüştüğü iddia edildi.