Kemerburgaz Kent Ormanı bayramda 08.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak

18 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 14:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre Kurban Bayramı tatili kamu kuruluşları ve memurlar için 9 gün yapıldı.

Tatilin 9 gün olmasının ardından birçok vatandaşlar şehir dışına çıktı.

İstanbul'da tatili geçiren vatandaşlar ise ormanlık alanların açık olup olamadığını merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından bazı ormanlara yangınları önlemek için giriş yasağı getirilmişti.

Vatandaşlar da Kemerburgaz Kent Ormanı'nın bu yasaklar dahilinde olup olmadığını araştırıyor

KEMERBURGAZ KENT ORMANI BAYRAMDA AÇIK MI?

İstanbul Valiliği tarafından girişi yasaklanan ormanlar arasında Kemerburgaz Kent Ormanı bulunmuyor.

Kemerburgaz Kent Ormanı bayram boyunca 08.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.