Kenan Yıldız Karadağ maçında ilk 11'de oynayacak mı? Muhtemel kadro belli oldu

19 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:28

A Millî Takımımız bu akşam Uluslar Ligi'nde Karadağ ile karşılaşacak. Nefeslerin tutulduğu müsabakaya saatler kala Kenan Yıldız'ın maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu sosyal medyada konuşuluyor.

Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak

Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak

Milli Takımımız 16 Kasım'da Galler ile karşılaşmıştı. Bugün ise Karadağ​ ile sahaya çıkacak. Nefeslerin tutulduğu maça kısa süre kala Kenan Yıldız​'ın maçta ilk 11'de olup olmayacağı gündeme geldi.

Bugün Hakan Çalhanoğlu​ sakatlığı sebebiyle forma giyemezken Abdülkerim Bardakcı cezalı olmasından dolayı forma giyemeyecek.

KENAN YILDIZ KARADAĞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli takımda cezası sona eren Kenan Yıldız'ın Karadağ karşısında forma giymesi bekleniyor. Muhtemel 11'de yer alıyorken asıl kadro henüz duyurulmadı.

Maçın başlamasına kısa süre ilk 11 kadrosu duyulurken Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği netleşmiş olacak.

Abdülkerim Bardakcı cezalı olmasından dolayı, Çalhanoğlu da sakatlığı sebebiyle bu akşam forma giyemezken Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ve Eren Dinkci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.

Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edilmişti.

MİLLİ TAKIM​ MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Bu akşam 22.45'te oynanacak olan Türkiye - Karadağ karşılaşması Exxen ve Tv8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler Tv8 ekranlarında müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek.