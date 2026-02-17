Menü Kapat
12°
Kenan Yıldız nereli, hangi takımı tutuyor? Galatasaray Juventus maçı öncesinde gündeme geldi

Kenan Yıldız kimdir, kaç yaşında, hangi takımı tutuyor sorularının cevapları taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele öncesinde Kenan Yıldız nereli, Türkiye'de hangi takımı tutuyor soruları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

nereli, hangi takımı tutuyor soruları - maçına saatler kala gündeme geldi. Galatasaray bugün İtalya Serie A ekibi Juventus ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu kapsamında oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Türkiye'de hangi takımı tuttuğu ve nereli olduğu gündeme geldi.

Kenan Yıldız nereli, hangi takımı tutuyor? Galatasaray Juventus maçı öncesinde gündeme geldi

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Kenan Yıldız, Türkiye'de hangi takımı tuttuğuna diar bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya platformlarında ise bazı kullanıcılar tarafından Kenan Yıldız'ın küçüklüğüne ait olduğu iddia edilen Galatasaray ve Fenerbahçe formalı fotoğraflar paylaşılıyor. Kenan Yıldız ile çocukluk arkadaşı olan Can Uzun ise daha önce yaptığı bir röportajda Kenan Yıldız'ın babasının Beşiktaş taraftarı olduğunu ifade etmişti. Sosyal medyada kullanıcılar görüntülerden dolayı Kenan Yıldız'ın Galatasaray veya Fenerbahçeli olduğunu, Can Uzun'un açıklamalarından dolayı ise Beşiktaşlı olduğunu iddia ediyor. Ancak Kenan Yıldız tarafından bugüne kadar yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Kenan Yıldız nereli, hangi takımı tutuyor? Galatasaray Juventus maçı öncesinde gündeme geldi

KENAN YILDIZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg altyapısında başladı. Daha sonra Bayern Münih altyapısına geçiş yaptı. 2022 yılında ise Bayern Münih'ten ayrılarak Juventus'ta forma giymeye başladı.

