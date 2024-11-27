KPSS Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman son? Bugün başladı

27 Kasım 2024 10:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:12

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. ÖSYM ise bugün başvuruların başladığını duyurdu. Binlerce vatandaş Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı başvuru tarihini bekliyordu.

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine

göre istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonları belli oldu. Binlerce kişi ise başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL İŞE ALIM BAŞVURU NE ZAMAN?

Tercihler 27 Kasım'da başlarken 3 Aralık tarihine kadar sürecek. Bugün 10.30'da başlayan başvurular 3 Aralık günü 23.59'a kadar devam edecek.

Bugün ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir."

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI İŞE ALIM HANGİ KPSS TÜRÜ?

Lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türüne bakılacak. Ortaöğretim mezunları için ise P94 puan türü önemli olacak.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ARANAN ŞARTLAR

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda aranan nitelikler belirtildi. Tablo şöyle:

KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞE ALIM TERCİH NASIL YAPILIR, ŞARTLAR NEDİR?

Yayımlanan kılavuzda tüm detaylar bulunurken tercihler esnasında dikkat edilmesi gerekenler de belli oldu.

Sözleşmeli personel pozisyonları için Aranan nitelikler kısmı önemli olurken sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablosundan kontrol edilmelidir.