Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Personel Alımı başvurusunun nereden yapılacağı araştırılıyor

27 Kasım 2024 18:50 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:53

ÖSYM tarafından paylaşılan duyuru ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı başvurularının yapılma şekli merak konusu oldu.

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

AFAD sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı? Puan türü ve sınırı belli oldu

KPSS-2024/7 tercih kılavuzu​ ile vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme işlemlerine ilk adımı atılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonları için alacağı tercih başvuruları başladı.

Adaylar 27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEELER?

Ortaöğretim KPSS için; ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak yeterli.

Ön Lisans KPSS için ise işler biraz daha farklı;

Atama için Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletmeMuhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Maliye ön lisans programından mezun olmak.

İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Aranan genel ve özel şartlara aşağıdaki KPSS-2024/7 tercih kılavuzu üzerinden de ulaşabilirsiniz.