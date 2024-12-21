Kentsel dönüşüm kira yardım desteği ne kadar oldu, kaç TL? 2025 yılında tutar değişti

21 Aralık 2024 16:26 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 16:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninde kentsel dönüşüm kira yardım desteğinin arttığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından kira yardım desteğinin yeni miktarı merak ediliyor.

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan kentsel dönüşüm kira yardımında yeni dönem başlıyor. Murat Kurum katıldığı temel atma töreninde kira desteğinin miktarının değiştiğini duyurdu.

KİRA YARDIM DESTEĞİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2024-25?

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında kira yardım desteğinin artırıldığını duyurdu. Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA KİRA YARDIM DESTEĞİ KAÇ TL?

Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da 5 bin 500 TL olan yardım desteği 8 bin TL'ye çıktı.

Açıklama şöyle oldu:

"Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz."

ANKARA, ANTALYA, BURSA VE İZMİR'DE KİRA DESTEĞİ NE KADAR?

Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 2025 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı desteği değişti.

Kira yardım desteği Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya çıktı.