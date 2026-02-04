Kentsel dönüşümde sistem mi değişti yeni düzenlemeler neler?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği yayımladı.

Riskli yapıların yıkılmasına dair kurallar ve sonrasında yapılacak işlemlere yönelik uygulamalarda değişikliğe gidildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÜZENLEMELER NELER?

Artık yapıların yıkılmış olması koşulu aranmaksızın; yeniden bina yapılması, payların satışı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı gibi tüm kararlar, paydaşların hisseleri oranında salt çoğunluk (yüzde 50 + 1) ile alınabilecek.

Bu adım, komşular arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle duran projelerin önünü açmayı amaçlıyor.

Alınan karara katılmayan veya anlaşma şartlarını kabul etmeyen maliklere, teklifler elektronik tebligat, noter ya da ilan yoluyla bildirilecek.

Bildirimi takip eden 15 gün içinde teklifi kabul etmeyenlerin arsa payları, rayiç bedelden az olmamak şartıyla açık artırma yöntemiyle diğer paydaşlara satılacak.

Paydaşlar satın almazsa, bu hisseleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili belediyeler satın alabilecek.