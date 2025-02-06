Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş yeni oyuncusunu resmen duyurdu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Şubat 2025 23:31 - Güncelleme : 07 Şubat 2025 00:00

Beşiktaş, sürpriz bir isimle transfer sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlı ekip, Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Duyurunun ardından Keny Arroy'nun kariyeri merak konusu oldu.