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Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş yeni oyuncusunu resmen duyurdu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Şubat 2025 23:31 - Güncelleme : 07 Şubat 2025 00:00
Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş yeni oyuncusunu resmen duyurdu

Beşiktaş, sürpriz bir isimle transfer sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlı ekip, Ekvadorlu genç futbolcu Keny Arroyo ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Duyurunun ardından Keny Arroy'nun kariyeri merak konusu oldu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş yeni oyuncusunu resmen duyurdu - 1. Resim

KENY ARROYO BEŞİKTAŞ’A MI GELİYOR?

Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncu Keny Arroyo'nın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

18 yaşındaki genç futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş yeni oyuncusunu resmen duyurdu - 2. Resim

KENY ARROYO KİMDİR?

Keny Arroyo 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da doğdu.

Oyuncu Independiente del Valle altyapısında yetişti.

Keny Arroyo, bu sezon Independiente del Valle formasıyla 48 maçta 6 gol attı ve 8 asist üretti.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

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Kaynak: TGRT Haber

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