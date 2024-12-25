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Kerem Aktürkoğlu bekar mı? Kerem Aktürkoğlu evlilik paylaşımı yaptı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 22:16 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 22:31
Kerem Aktürkoğlu bekar mı? Kerem Aktürkoğlu evlilik paylaşımı yaptı

Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’ndan hayranlarını sevindiren bir paylaşım geldi.

Yaz transfer sezonunun son günlerinde Galatasaray​'dan ayrılma kararı alan Kerem Aktürkoğlu​, evlenme​ kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu bekar mı? Kerem Aktürkoğlu evlilik paylaşımı yaptı - 1. Resim

EVLİLİK PAYLAŞIMI YAPTI

Aktürkoğlu, evlilik için ilk adımı attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu, takipçilerine müjdeli haberi verdi.

Yunus Akgün​ de bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmadı.

Kerem Aktürkoğlu bekar mı? Kerem Aktürkoğlu evlilik paylaşımı yaptı - 2. Resim

BENFİCA​ TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Kırmızı-beyazlı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren taraftarını büyüleyen başarılı oyuncu, ilk yedi maçında sekiz gol atarak adını kulüp tarihine de yazdırmayı başarmıştı.

Yıldız futbolcu A Milli Takım’da da yükselişini sürdürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular
26 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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