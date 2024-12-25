Kerem Aktürkoğlu bekar mı? Kerem Aktürkoğlu evlilik paylaşımı yaptı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 22:16 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 22:31
Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’ndan hayranlarını sevindiren bir paylaşım geldi.
Yaz transfer sezonunun son günlerinde Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Kerem Aktürkoğlu, evlenme kararı aldı.
EVLİLİK PAYLAŞIMI YAPTI
Aktürkoğlu, evlilik için ilk adımı attı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu, takipçilerine müjdeli haberi verdi.
Yunus Akgün de bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmadı.
BENFİCA TARİHİNE GEÇTİ
Öte yandan Kırmızı-beyazlı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren taraftarını büyüleyen başarılı oyuncu, ilk yedi maçında sekiz gol atarak adını kulüp tarihine de yazdırmayı başarmıştı.
Yıldız futbolcu A Milli Takım’da da yükselişini sürdürüyor.
Sıkça Sorulan Sorular
26 yaşında.
Kaynak: TGRT Haber