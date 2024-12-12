Kerem Aktürkoğlu Benfica - AVS maçında oynayacak mı? Bir önceki maçta 72 dakika oyunda kalmıştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:38

Portekiz Süper Lig'inde heyecan devam ediyor. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da performansı ile tüm dünyada konuşuluyor. Ligde Benfica, AVS ile mücadele edecek. Muhtemel ilk 11 gündeme geldi.

A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu​, Benfica​ forması ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz Süper Lig'inde 15 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaya kısa süre Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. KEREM AKTÜRKOĞLU AVS BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI? Şampiyonlar Ligi'nde Bologna ile Benfica karşılaşmıştı. Maçta Kerem Aktürkoğlu 72 dakika sahada yer alırken Orkun Kökçü 80 dakika forma giymişti. Müsabaka sonuç golsüz beraberlik olmuştu. 15 Aralık günü oynanacak olan AVS maçında Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Aktürkoğlu, takımında performansı ile dünya basınında da konuşuluyor. BENFİCA - AVS MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN? Portekiz Süper Lig'inde şampiyonluk yarışı devam ederken Benfica, 15 Aralık günü 21.00'de AVS ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı takip etmek isteyenler S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilecek. İlgili Haberler Benfica'dan beklenmedik sonuç! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...