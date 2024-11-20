Kerem Aktürkoğlu Benfica Estrela maçında oynayacak mı? Karşılaşmanın ilk 11’i bekleniyor
Portekiz Kupası'nda heyecan sürerken Benfica ile Estrela 23 Kasım günü karşı karşıya gelecek. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica maçında oynayıp oynamayacağı ise futbolseverlerin gündemine yerleşti.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da forma giymiş olan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi ses getirmişti.
Benfica formasıyla çıkacağı maçlarda ilk 11'de olup olmadığı ise her maç öncesinde araştırılıyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA - ESTRELA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
23 Kasım günü oynanacak olan müsabakada Benfica'nın ilk 11'i henüz netleşmezken Kerem Aktürkoğlu'nun forma giyip giymeyeceği netleşmedi.
Aktürkoğlu'nun takımında performansı beğenilirken Estrela maçında oynaması bekleniyor. Kadroların duyurulmasıyla beraber durum netleşecek.
Aktürkoğlu, 10 Kasım'da oynanan Benfica - Porto karşılaşmasında ilk 11'de başlamıştı ve 75 dakika oyunda kalmıştı.
BENFİCA - ESTRELA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Portekiz Kupası'nda 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka 23.45'te başlarken yayıncısı bulunmuyor.
Futbolseverler maçın canlı takibini kanal üzerinden yapamayacak.