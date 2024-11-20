Kerem Aktürkoğlu Benfica Estrela maçında oynayacak mı? Karşılaşmanın ilk 11’i bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Kasım 2024 16:12 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:19

Portekiz Kupası'nda heyecan sürerken Benfica ile Estrela 23 Kasım günü karşı karşıya gelecek. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica maçında oynayıp oynamayacağı ise futbolseverlerin gündemine yerleşti.