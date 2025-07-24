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 | TGRT Haber

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a gelecek mi? Shakhtar maçı sonrası görüşmeler hızlanacak

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a gelecek mi gelmeyecek mi belirsizliği sürüyor. Beşiktaş, sol kanat pozisyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu’nu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, David Jurasek ve Orkun Kökçü’nün ardından Portekiz ekibinden bir transfer daha yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

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Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a gelecek mi? Shakhtar maçı sonrası görüşmeler hızlanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 21:55

, sol kanat arayışlarında rotasını ’nın milli oyuncusu ’na çevirdi. Siyah-beyazlılar, transferde önemli bir adım atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş’ın, sol kanat pozisyonuna takviye yapmak için Kerem Aktürkoğlu’nu listesinin en üst sırasına aldığı iddia ediliyor. 26 yaşındaki milli futbolcunun, Benfica’da forma giyerken Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürülüyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maçın ardından Benfica ile görüşmeleri hızlandırmayı planlıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, bu transfer için bizzat devreye gireceği ve görüşmeleri ilerletmek için çaba göstereceği belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a gelecek mi? Shakhtar maçı sonrası görüşmeler hızlanacak

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki durumu, transfer söylentilerini güçlendiriyor. Oyuncunun, Portekiz ekibinde yaşadığı forma rekabeti ve mutsuzluğu, Türkiye’ye dönüş ihtimalini artırıyor. Beşiktaş, daha önce Orkun Kökçü ve David Jurasek transferlerinde Benfica ile başarılı görüşmeler gerçekleştirmişti. Benfica ile olan ikili ilişkilerin, Kerem transferinde de avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a gelecek mi? Shakhtar maçı sonrası görüşmeler hızlanacak

Beşiktaş’ın transfer stratejisi, sol kanatta eksikliklerin giderilmesine odaklanmış durumda. Shakhtar Donetsk maçı öncesi yapılan hazırlık maçlarında, siyah-beyazlıların kanat hücumlarındaki eksiklikleri dikkat çekmişti. Kerem Aktürkoğlu’nun hızı, dripling yeteneği ve gol-asist katkısı, Beşiktaş’ın bu bölgesine dinamizm katabilir.

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