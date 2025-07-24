Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a gelecek mi? Shakhtar maçı sonrası görüşmeler hızlanacak

Beşiktaş, sol kanat arayışlarında rotasını Benfica’nın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’na çevirdi. Siyah-beyazlılar, transferde önemli bir adım atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş’ın, sol kanat pozisyonuna takviye yapmak için Kerem Aktürkoğlu’nu transfer listesinin en üst sırasına aldığı iddia ediliyor. 26 yaşındaki milli futbolcunun, Benfica’da forma giyerken Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürülüyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacakları maçın ardından Benfica ile görüşmeleri hızlandırmayı planlıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, bu transfer için bizzat devreye gireceği ve görüşmeleri ilerletmek için çaba göstereceği belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki durumu, transfer söylentilerini güçlendiriyor. Oyuncunun, Portekiz ekibinde yaşadığı forma rekabeti ve mutsuzluğu, Türkiye’ye dönüş ihtimalini artırıyor. Beşiktaş, daha önce Orkun Kökçü ve David Jurasek transferlerinde Benfica ile başarılı görüşmeler gerçekleştirmişti. Benfica ile olan ikili ilişkilerin, Kerem transferinde de avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş’ın transfer stratejisi, sol kanatta eksikliklerin giderilmesine odaklanmış durumda. Shakhtar Donetsk maçı öncesi yapılan hazırlık maçlarında, siyah-beyazlıların kanat hücumlarındaki eksiklikleri dikkat çekmişti. Kerem Aktürkoğlu’nun hızı, dripling yeteneği ve gol-asist katkısı, Beşiktaş’ın bu bölgesine dinamizm katabilir.