Kerem Aktürkoğlu Feyenoord maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe UEFA'ya listeyi iletmişti

Fenerbahçe, Benfica’nın 26 yaşındaki milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Transferin, 6 Ağustos’ta oynanacak Feyenoord maçına yetişip yetişmeyeceği ise UEFA kadro bildirim süresi nedeniyle kritik önem taşımakta.

KEREM AKTÜRKOĞLU FEYENOORD MAÇINDA OYNAYABİLİR Mİ?

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu’nun transferini 6 Ağustos’taki Feyenoord maçından önce tamamlaması durumunda, oyuncunun UEFA 3. Ön Eleme Turu maçlarında oynama ihtimali bulunuyor. Ancak, bunun için transferin kadro bildirim süresinden önce, yani genellikle maçtan bir gün önce tamamlanması ve oyuncunun UEFA’ya bildirilen kadroya eklenmesi gerekiyor. UEFA’nın katı kuralları gereği, kadro bildirim süresi geçtikten sonra yeni transferlerin maçlarda forma giymesi mümkün olmuyor. Fenerbahçe’nin bu nedenle transfer sürecini hızlandırmak için Lizbon’a özel jet gönderdiği ve görüşmeleri yoğun şekilde sürdürdüğü belirtiliyor.

Eğer transfer 5 Ağustos’tan sonra tamamlanırsa, Kerem Aktürkoğlu’nun 6 veya 12 Ağustos’taki Feyenoord maçlarında oynama şansı olmayabilir.

FENERBAHÇE UEFA LİSTESİNE KEREM AKTÜRKOĞLU’NU YAZABİLİR Mİ?

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferini kadro bildirim süresinden önce tamamlaması halinde oyuncuyu UEFA listesine ekleyebilir. UEFA kurallarına göre, yeni transferlerin 3. Ön Eleme Turu maçları için kadroya dahil edilebilmesi, transferin resmi olarak tamamlanması ve oyuncunun maçtan önceki gün UEFA’ya bildirilen kadroya eklenmesiyle mümkün. Fenerbahçe’nin bu süreci hızlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği, hatta Lizbon’a özel jet göndererek transferin zamanında tamamlanmasını sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE TRANSFERİNDE SON DURUM

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlarken, oyuncunun Benfica’dan bonservis bedeliyle transfer edilmesi için resmi görüşmeler başladı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuya yıllık yaklaşık 4.5 milyon euro maaş ödemeyi planladığı ve 5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığı belirtiliyor. Bonservis pazarlıklarının 25 milyon euro seviyesinden başladığı, ancak Fenerbahçe’nin bu bedeli düşürmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Kerem Aktürkoğlu’nun temsilcisinin, Lizbon’da görüşmelere katılarak kulüpler arasındaki pürüzleri gidermeye çalıştığı ve transferin hızlı bir şekilde sonuçlanması için çaba gösterdiği öğrenildi.

2024 yaz transfer döneminde Galatasaray’dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedelinin 60 milyon euro olduğu ve sonraki satış karından Galatasaray’ın %10 pay alacağı belirtilmişti.