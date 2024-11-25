Kerem Aktürkoğlu Monaco – Benfica maçında ilk 11'de oynayacak mı? Gözler muhtemel 11'de

25 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Monaco - Benfica karşılaşması oynanacak. Bir süre Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica maçlarında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi​'nde yarış sürüyor.

Kerem Aktürkoğlu​'nun forma giydiği Benfica​, 27 Kasım'da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Aktürkoğlu'nun performansı beğeni toplarken Monaco​ maçında oynayacak mı merak edilmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA - MONACO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi'nde 27 Kasım akşamı oynanacak olan Monaco karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Son zamanlarda performansı ve golleri ile dikkat çeken oyuncu Benfica forması ile karşılaşmalarda ilk 11'de yer alıyor. Monaco müsabakasında da kadroda olması bekleniyor.

Portekiz Kupası'nda oynanan Estrela karşılaşmasına yedek başlayan Aktürkoğlu, oyuna girdikten 13 dakika sonra fileyi havalandırdı. Müsabakanın galibi 7-0'lık skorla Benfica oldu.

Aktürkoğlu 59. dakikada takımının 4. golünü atmış oldu.

BENFİCA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Kasım akşamı 23.00'te oynanacak olan müsabaka birçok futbolsever tarafından izlenecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler tabii Spor ekranları üzerinden canlı olarak maçı takip edebilecek.