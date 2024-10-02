Kerem Aktürkoğlu'nun bu akşam düzenlenecek Benfica-Atletico Madrid maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor

02 Ekim 2024 16:39 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Benfica kendi evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. Benfica-Atletico Madrid maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer aldı.

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Devler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Benfica​ ile Atletico Madrid​ karşı karşıya gelecek.

Yaz transfer sezonu öncesinde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu​'nun maçta oynayıp oynamayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA-ATLETİCO MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica-Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi​ karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, yaptığı basın toplantısında "Tek şüphem Di Maria'yı nerede oynatacağım. Sağda mı, solda mı çünkü birebirde çok güçlü bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan dolayı da Portekizli teknik adama Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalıp kalmayacağına yönelik sorular sorulmuştu.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bruna Lage "Bu şart değil. Di Maria'yı sol kanada koyarsam zaten yapıyı değiştirmiş olurum ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben sadece bu maçta onların en iyi versiyonlarının sahada olmasını istiyorum" dedi.

BENFİCA-ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Atletico Madrid maçı bu akşam (3 Ekim) saat 22.00'de tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmayı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.