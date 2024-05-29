Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyor

29 May 2024 09:15 - Güncelleme : 29 May 2024 09:50

Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'ın Milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağına yönelik iddialar bulunuyor.

Bu iddialar şampiyonluk kutlamasındaki görüntülerden sonra giderek artmaya başladı.

Taraftarlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği ise merak ediliyor.

Galatasaray 27 Mayıs Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde on binlerce taraftarı ile beraber şampiyonluğunu kutladı.

Futbolcuların tek tek sahneye çıktığı kutlamalarda Kerem Aktürkoğlu'nun Barış Manço'nun Dönence şarkısı ile çıkması dikkat çekti.

Sahneye çıktıktan sonra Metin Oktay duruşu sergileyen başarılı futbolcunun şarkı seçimi ve tavırları taraftarı endişeye sürükledi.

Sosyal medyada birçok taraftar Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan gideceğini iddia etti.

Milli futbolcunun Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklama da tekrar gündeme geldi.

Açıklamada "Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Bu sezon biraz fazla kırıldım." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılacağına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Galatasaray 2 Aralık 2021 tarihinde Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Sözleşme 2025-2026 sezonunun sonuna kadar geçerli oolacak.